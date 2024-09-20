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Сегодня, 12:30

Алексей Миранчук рассказал, откуда у него приличный английский

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, откуда у него приличный английский язык.

— Откуда у тебя такой хороший английский? Все-таки ты играл в южноевропейской стране, а большинство итальянцев по-английски не говорят.

— Во-первых, не сказал бы, что мой английский — хороший. Разговорный, не более. А как выучил? Не помню, чтобы в школе уделял ему большое внимание. Больше слушал музыку, мне всегда нравился хип-хоп, американские исполнители. Через музыку язык и подтянул. В «Аталанте» с европейцами общался. Так что какая-то разговорная база у меня есть.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед

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