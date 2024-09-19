Алексей Миранчук сыграет в стартовом составе против «Интер Майами», Месси начнет матч в запасе

«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» опубликовали стартовые составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнет игру с первых минут, а лидер «цапель» Лионель Месси — в запасе.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Маккарти, Муюмба Т, Миранчук Ал., Риос, Лобжанидзе.

«Интер Майами»: Каллендер, Вейгандт, Кривцов, Фрэй, Негри, Руис, Брайт, Кремаски, Грессель, Кампана, Тэйлор.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.