Американский арбитр рассказал, в чем трудность работы на матчах с участием Месси

Арбитр МЛС Роберт Сибига высказался о работе на матчах с участием новичка «Интер Майами» Лионеля Месси.

«У Месси другой уровень в сравнении со Златаном или Дэвидом Бекхэмом. Последнее, чего вы хотите, это быть человеком, который испортит ему игру или позволит футболистам, у которых намного меньше таланта и опыта, сделать что-то с таким игроком, как Лионель Месси», — приводит слова Сибиги Goal.

36-летний аргентинец в июне объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Летом у него завершился контракт с «ПСЖ».