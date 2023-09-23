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Сегодня, 16:12

Иньеста — о Месси: «Когда у коллеги и друга дела идут хорошо, это делает меня счастливым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник клуба «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси, с которым играл за «Барселону».

«Когда у коллеги и друга дела идут хорошо, это делает меня счастливым. Забивать голы и радовать людей, наблюдающих за его игрой, — я считаю это чем-то замечательным, приносящим удовольствие», — приводит слова Иньесты Onze Mondial.

Летом 2023 года Месси подписал контракт с «Интер Майами». 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Андрес Иньеста
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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