Канчельскис раскритиковал МЛС за сравнения Миранчука с Месси: «Сыграл два матча — уже практически Марадона»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» раскритиковал американцев, сравнивших полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука с Лионелем Месси.

Ранее на официальном сайте МЛС была опубликована статья с заголовком «Миранчук затмил Месси», посвященная матчу чемпионата МЛС «Атланты Юнайтед» против «Интер Майами» (2:2).

«Хватит заниматься ерундой. Где Месси с Роналду? Алексей забил красивый гол, молодец, красавец. Надо играть, дальше прогрессировать, чтобы была стабильность. Дай Бог, чтобы он дальше продолжал забивать. Сыграл два матча, уже практически Марадона. Стабильность должна быть. Играет в «Локомотиве» или в другой команде, «Спартаке», две игры и все, великий футболист. А потом через пять лет мы забываем. Хватит заниматься теоретикой. На бумаге все великие. Практически — все понемногу. Рады за Миранчука, но не надо сравнивать. В США им надо писать, это главный момент. Сколько забил Месси голов в своей карьере, как можно сравнивать? Вам самим не смешно? Надо говорить о реальных вещах», — сказал Канчельскис «СЭ».

28-летний Миранчук в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Это его первый забитый мяч в МЛС. Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.