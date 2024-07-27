«Атланта» по пенальти проиграла «ДС Юнайтед» в Кубке лиг

«Атланта» проиграла «ДС Юнайтед» в матче групповой стадии Кубка лиг — 3:3, серия пенальти — 5:6.

В основное время команды обменялись тремя голами: на дубль Даниэля Риоса и мяч Сабы Лобжанидзе вашингтонская команда ответила голом Кристиана Бентеке и дублем Джареда Страуда. «Атланта» могла победить в основное время, но на 65-й минуте полузащитник Бартош Слиш не реализовал пенальти.

Ранее появилась информация, что «Атланта» подпишет российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.