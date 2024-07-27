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Сегодня, 05:58

«Атланта» по пенальти проиграла «ДС Юнайтед» в Кубке лиг

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта» проиграла «ДС Юнайтед» в матче групповой стадии Кубка лиг — 3:3, серия пенальти — 5:6.

В основное время команды обменялись тремя голами: на дубль Даниэля Риоса и мяч Сабы Лобжанидзе вашингтонская команда ответила голом Кристиана Бентеке и дублем Джареда Страуда. «Атланта» могла победить в основное время, но на 65-й минуте полузащитник Бартош Слиш не реализовал пенальти.

Ранее появилась информация, что «Атланта» подпишет российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук. Sky Sport: «Атланта» завершит переход Миранчука 26 июля
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