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МЛС (MLS)

Сегодня, 02:09

«Интер Майами» без Месси с крупным счетом уступил «Атланте»

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил на выезде «Атланте» со счетом 2:5.

В составе хозяев отличились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис, Тайлер Вольфф и Камаль Миллер, забивший в свои ворота. У гостей отличились Леонардо Кампана, который оформил дубль.

Форвард «Интера» Лионель Месси пропускал всречу из-за мышечной травмы.

После этого матча «Интер Майами» с 28 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Атланта» с 45 очками — на шестой строчке.

ФК Интер Майами
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