«Интер Майами» без Месси с крупным счетом уступил «Атланте»

Сегодня, 02:09
«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил на выезде «Атланте» со счетом 2:5.
В составе хозяев отличились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис, Тайлер Вольфф и Камаль Миллер, забивший в свои ворота. У гостей отличились Леонардо Кампана, который оформил дубль.
Форвард «Интера» Лионель Месси пропускал всречу из-за мышечной травмы.
После этого матча «Интер Майами» с 28 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Атланта» с 45 очками — на шестой строчке.