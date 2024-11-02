«Атланта» и «Интер Майами» сыграют в матче плей-офф МЛС

«Атланта» и «Интер Майами» сыграют в ответном матче 1/8 финала МЛС в ночь на воскресенье, 3 ноября. Игра на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте начнется в 2.00 по московскому времени.

Официальный трансляций матчей МЛС в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Атланта» — «Интер Майами» можно в матч-центре нашего сайта.

Капитан «Интера Майами» — Лионель Месси. Команда заняла первое место в Восточной конференции и выиграла регулярный чемпионат МЛС.

За «Атланту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Его команда по итогам регулярки заняла 9-е место на «Востоке» и в стыковом матче обыграла «Монреаль» (2:2, пенальти — 5:4).

Первая встреча двухматчевого противостояния «Интера» и «Атланты» состоялась 26 октября завершилась победой команды Месси (2:1).