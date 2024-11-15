«Атланта» не указала флаг России под фото Миранчука в посте о вызовах игроков в сборные

«Атланта» снова не указала российский флаг в публикации с полузащитником команды Алексеем Миранчуком.

Пресс-служба североамериканского клуба выложила в соцсетях пост с перечислением футболистов, которые вызваны в свои сборные. Флаги были прикреплены к фотографиям всех футболистов, кроме 29-летнего россиянина.

Ранее «Атланта» несколько раз выкладывала в соцсетях посты со стартовым составом команды на матчи в МЛС, в которых также указывала флаги стран всех игроков, не считая Миранчука. Позже клуб перестал отмечать гражданство футболистов .

Миранчук вызван в расположении сборной России на ноябрьские товарищеские матчи: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.