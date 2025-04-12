«Атланта» проиграла «Нью-Инглэнду», Миранчук провел на поле весь матч

«Атланта» дома проиграла «Нью-Инглэнду» в матче регулярного чемпионата МЛС — 0:1.

Единственный мяч на 36-й минуте забил полузащитник гостей Карлес Хиль, реализовавший пенальти.

На 29-й минуте судья после вмешательства ВАР отменил гол хавбека хозяев Мигеля Альмирона из-за офсайда.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

«Атланта» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 матчах, «Нью-Инглэнд» идет на 12-й строчке с 7 очками в 7 играх.