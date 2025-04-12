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12 апреля, 23:57

«Атланта» проиграла «Нью-Инглэнду», Миранчук провел на поле весь матч

Полузащитник «Атланты» Бартош Слиш (справа) борется за мяч с нападающим «Нью-Инглэнда» Иньятиусом Ганаго.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Атланта» дома проиграла «Нью-Инглэнду» в матче регулярного чемпионата МЛС — 0:1.

Единственный мяч на 36-й минуте забил полузащитник гостей Карлес Хиль, реализовавший пенальти.

На 29-й минуте судья после вмешательства ВАР отменил гол хавбека хозяев Мигеля Альмирона из-за офсайда.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

«Атланта» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 матчах, «Нью-Инглэнд» идет на 12-й строчке с 7 очками в 7 играх.

США. МЛС. Неделя 8.
12 апреля, 21:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
0:1
Нью-Ингленд Революшн

1
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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