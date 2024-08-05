«Атланта» проиграла «Сантос Лагуне» по пенальти и вылетела из Кубка лиг, Миранчук не попал в заявку

«Атланта» проиграла «Сантос Лагуне» в матче групповой стадии Кубка лиг — 0:0 (3:5 — пенальти).

Автором победного гола в серии 11-метровых стал нападающий мексиканской команды Хосе Масиас.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, перешедший в команду 30 июля, не попал в заявку на игру.

«Сантос Лагуна» благодаря победе занял второе место в группе 15 Кубка лиг с 2 очками в 2 матчах и вышел в 1/16 финала Кубка лиг. «Атланта», также набравшая 2 очка в 2 играх, уступила мексиканской команде по дополнительным показателям, заняла третье место и вылетела из турнира.