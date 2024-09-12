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«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: дата и время начала матча МЛС

Матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» пройдет в ночь на 19 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта»
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«Атланта Юнайтед» сыграет с «Интером Майами» в матче МЛС в ночь на 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.

За «Атланту» выступает российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук. В «Интере» играет аргентинский нападающий Лионель Месси, который восстанавливается от травмы, полученной в финале Кубка Америки, и может вернуться в состав к матчу с «Атлантой».

США. МЛС. Неделя 27
19 сент, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
Интер

В мае команды встречались в МЛС, тогда «Атланта» одержала победу со счетом 3:1. После 27 матчей американской лиги «Интер» лидирует в Восточной конференции, набрав 59 очков. «Атланта» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы конференции с 31 баллом.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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