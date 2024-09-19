Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

На 29-й минуте встречи полузащитник гостей Давид Руис открыл счет. Сразу после перерыва забил нападающий хозяев Саба Лобжанидзе. Однако счет был равным не долго — спустя 3 минуты Леонардо Кампана вывел «цапель» вперед. От поражения «Атланте» удалось уйти в концовке встречи благодаря голу российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.