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Сегодня, 04:37

Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук против Бенджамина Кремаски.
Фото Imagn Images
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«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

На 29-й минуте встречи полузащитник гостей Давид Руис открыл счет. Сразу после перерыва забил нападающий хозяев Саба Лобжанидзе. Однако счет был равным не долго — спустя 3 минуты Леонардо Кампана вывел «цапель» вперед. От поражения «Атланте» удалось уйти в концовке встречи благодаря голу российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.

США. МЛС. Неделя 27
19 сент, 02:37. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
2:2
Интер Майами
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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