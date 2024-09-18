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«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию матча МЛС

«Аталанта Юнайтед» и «Интер Майами» сыграют в матче МЛС
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук vs Лионель Месси.
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«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» проведут матч в рамках регулярного чемпионата МЛС в ночь на четверг, 19 сентября, по московскому времени. Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиуме» в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 2.30 мск.

В России нет официальных трансляций турнира МЛС, смотреть игру «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Варианты для просмотра матча доступны по ссылке: первый и второй.

Ключевые события и результат матча «Атланта» — «Интер» доступны в матч-центре на нашем сайте.

США. МЛС. Неделя 27
19 сент, 02:37. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
Интер Майами

За «Атланту Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Главная звезда «Интера Майами» Лионель Месси восстановился после травмы, которую получил летом на Кубке Америки, однако его участие в игре под вопросом из-за искусственного покрытия на арене в Атланте.

«Атланта Юнайтед» набрала 31 очко в 28 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Интер Майами» с 62 очками после 28 матчей возглавляет таблицу «Востока».

ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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