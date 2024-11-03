Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 01:30

Миранчук выйдет в стартовом составе «Атланты» на второй матч плей-офф против «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» назвали стартовые составы на второй матч 1/8 финала плей-офф МЛС. Счет в серии 1-0 в пользу «цапель».

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнет встречу с первых минут на поле. У «цапель» в старте сыграют экс-звезды «Барселоны» Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. Полузащитник Серхио Бускетс пропускает игру из-за травмы.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Эрнандес, Абрам, Уильямс, Амадор, Слиш, Маккарти, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Тиаре.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Аллен, Мартинес, Авилес, Вейгандт, Брайт, Редондо Солари, Гомес, Суарес, Месси.

Начало игры запланировано на 2:00 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Сегодня
Вчера
Неделя