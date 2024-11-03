Миранчук выйдет в стартовом составе «Атланты» на второй матч плей-офф против «Интер Майами»

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» назвали стартовые составы на второй матч 1/8 финала плей-офф МЛС. Счет в серии 1-0 в пользу «цапель».

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнет встречу с первых минут на поле. У «цапель» в старте сыграют экс-звезды «Барселоны» Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. Полузащитник Серхио Бускетс пропускает игру из-за травмы.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Эрнандес, Абрам, Уильямс, Амадор, Слиш, Маккарти, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Тиаре.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Аллен, Мартинес, Авилес, Вейгандт, Брайт, Редондо Солари, Гомес, Суарес, Месси.

Начало игры запланировано на 2:00 по московскому времени.