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«Атланта» — «Интер Майами»: видеообзор матча и гол Миранчука

Сергей Разин
корреспондент
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«Атланта Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС сыграла вничью с «Интер Майами» — 2:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале ESPN FC.

На 29-й минуте встречи полузащитник гостей Давид Руис открыл счет. Сразу после перерыва забил нападающий хозяев Саба Лобжанидзе. Однако счет был равным не долго — спустя 3 минуты Леонардо Кампана вывел «цапель» вперед. От поражения «Атланте» удалось уйти в концовке встречи благодаря голу российского полузащитника Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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