МЛС (MLS). Новости
20 октября, 19:18

«Атланта Юнайтед» Миранчука уволила главного тренера Дейлу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ронни Дейла.
Фото Getty Images

Главный тренер «Атланты Юнайтед» Ронни Дейла покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Очевидно, что в этом сезоне мы не соответствовали нашим стандартам выступлений. Вместе с руководством клуба мы решили, что в интересах «Атланты» будет двигаться в другом направлении. Мы в долгу перед нашими болельщиками, которые заслуживают гораздо более качественного футбола», — заявил генеральный директор и президент клуба Гарт Лагервей.

Дейла возглавлял «Атланту» с декабря 2024 года. Под его руководством команда не сумела попасть в плей-офф МЛС, финишировав на предпоследнем месте в Восточной конференции в регулярном чемпионате.

С лета 2024 года в «Атланте» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

8

  • александр Тарасов

    А за каким **** его брали7

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Обязательно надо напомнить - "Атланта Юнайтед" Миранчука...Ну просто,надо напомнить людям,что это бревно там играет :) Иначе забудут,все верно :)

    20.10.2025

  • Кабанчик

    Миранчук стал владельцем Атланты?

    20.10.2025

  • hant64

    СЭ, а когда Миранчук успел прикупить Аталанту? Мы что-то пропустили здесь все?:upside_down:

    20.10.2025

  • 555 555

    Вот ещё один тренер для Спартака освободился.

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Абуезидыча назначили уже

    20.10.2025

  • Топотун

    «Атланта Юнайтед» Миранчука - купил её что ли ?

    20.10.2025

    Алексей Миранчук
    Футбол
    ФК Атланта Юнайтед
