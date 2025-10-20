«Атланта Юнайтед» Миранчука уволила главного тренера Дейлу

20 октября, 19:18
Главный тренер «Атланты Юнайтед» Ронни Дейла покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.
«Очевидно, что в этом сезоне мы не соответствовали нашим стандартам выступлений. Вместе с руководством клуба мы решили, что в интересах «Атланты» будет двигаться в другом направлении. Мы в долгу перед нашими болельщиками, которые заслуживают гораздо более качественного футбола», — заявил генеральный директор и президент клуба Гарт Лагервей.
Дейла возглавлял «Атланту» с декабря 2024 года. Под его руководством команда не сумела попасть в плей-офф МЛС, финишировав на предпоследнем месте в Восточной конференции в регулярном чемпионате.
С лета 2024 года в «Атланте» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.
