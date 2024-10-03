Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч с «Монреалем»

«Атланта Юнайтед» объявила стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Монреаля». Игра пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начнет встречу в стартовом составе. 28-летний россиянин летом перешел в североамериканскую команду. Сегодняшняя игра будет для него седьмой в МЛС.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Муюмба, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Риос.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.