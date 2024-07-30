Клуб МЛС «Атланта Юнайтед» объявил о переходе Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подписал контракт с «Атланта Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету россиянина 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 августа в Кубке лиг против «Сантос Лагуна».