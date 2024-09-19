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Сегодня, 01:48

«Атланта Юнайтед» убрала флаги у всех игроков стартового состава

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба «Атланты Юнайтед» опубликовала стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Интер Майами». На картинке, размещенной в социальных сетях клуба, все игроки теперь без национальных флагов.

В предыдущих встречах все игроки кроме российского полузащитника Алексея Миранчука были на картинке с флагами своих стран.

Матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» начнется в 2:30 по московскому времени.

28-летний Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты» в августе текущего года. В двух проведенных матчах хавбек не отметился результативными действиями.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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