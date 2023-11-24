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Сегодня, 09:16

Бекхэм назвал Месси самой скромной суперзвездой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался об аргентинском форварде Лионеля Месси.

«Мне хотелось приходить раньше Лео, чтобы показать ему, что я предан команде и клубу. Но также мне было важно насладиться этим моментом после тяжелой работы. Я хотел увидеть, как он приходит, как профессионально он себя ведет, подавая пример всем молодым игрокам. Он суперзвезда, но самая скромная суперзвезда. Мне просто нравится смотреть, как он тренируется. Любой, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться. Но это заняло у него считанные секунды. Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители — чтобы их развлекали. Сразу после гола со штрафного в верхний угол он установил очень высокую планку», — приводит слова Бэкхэма The Times.

36-летний Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Всего за американский клуб он провел 14 матчей, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

За свою карьеру он также выступал за «Барселону» и «ПСЖ».

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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