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Сегодня, 07:28

Бекхэм не сдержал слез после победного гола Месси в дебютном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Дэвид Бекхэм.
Фото USA Today Sports
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм эмоционально отреагировал на победный гол Лионеля Месси в матче 1-го тура Кубка лиги против «Крус Асуль». Англичанин не смог сдержать слез.

36-летний аргентинец на последних секундах встречи заработал штрафной и сам же реализовал его, пробив в левую девятку ворот соперника. Это была дебютная игра для Месси.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

22&nbsp;июля. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крус Асуль&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Лионель Месси. Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»
Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
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