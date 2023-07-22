Бекхэм не сдержал слез после победного гола Месси в дебютном матче

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм эмоционально отреагировал на победный гол Лионеля Месси в матче 1-го тура Кубка лиги против «Крус Асуль». Англичанин не смог сдержать слез.

36-летний аргентинец на последних секундах встречи заработал штрафной и сам же реализовал его, пробив в левую девятку ворот соперника. Это была дебютная игра для Месси.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.