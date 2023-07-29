Бекхэм: «Я не выбираю состав «Интер Майами» на матчи»

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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что не влияет на определение состава команды на матчи.
«Я слежу за каждой деталью этого клуба, будь то дизайн тренажерного зала и офисов, нужны ли игрокам вентиляторы... Все эти вещи я проверяю, чтобы все было в порядке, потому что когда вы привозите таких игроков, как Лео Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые привыкли к определенному уровню. Это не значит, что к ним относятся иначе, чем к остальным, но речь идет о том, чтобы привнести в клуб профессионализм.
Когда я переехал в Лос-Анджелес, меня больше беспокоил не уровень игры, а профессионализм, который царил в клубе. Например, не было предматчевых обедов. Все это очень быстро изменилось, а когда пришел Брюс Арена (тренер «Гэлакси» с 2008 по 2016 год), все изменилось.
Я не выбираю состав «Интер Майами» на матчи. Я не контролирую ничего на поле, на тренировках, в матчах. Этим занимается тренерский штаб. Но я вместе с Крисом Хендерсоном и Хорхе Масом занимаюсь подбором персонала. Мы постоянно ищем способы поднять этот клуб на тот уровень, который ожидаем. Верим, что сможем поднять этот клуб до уровня европейских клубов в будущем. Команды, в которых я играл на протяжении многих лет, некоторые из них имеют возраст 100 лет и более. Нам же всего три года. Но это тот уровень, которого, как нам кажется, мы можем достичь», — цитирует The Athletic Бекхэма.
В 2014 году Бекхэм за 25 миллионов долларов стал совладельцем «Интер Майами», четыре года спустя команда получила одобрение МЛС, а в марте 2022 года клуб провел свой первый матч в лиге.