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Сегодня, 04:11

Бекхэм объяснил, почему после завершения карьеры не стал тренером

Евгений Козинов
Корреспондент
Дэвид Бекхэм.
Фото AFP
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что очень вовлечен в работу с клубом МЛС.

«Я всегда говорил, что однажды хотел бы владеть собственной командой. Тренерство, управленчествл... это никогда не было тем, что меня действительно интересовало. Я люблю тренировать детей, но никогда не хотела заниматься менеджментом. Когда все мои парни из «Манчестер Юнайтед» получали свои тренерские лицензии, мне было не до них. Но когда узнал, что у меня есть возможность владеть собственной командой, я подумал: «Это наследие». Вот как я хочу отплатить спорту, который так много дал мне за эти годы».

С самого первого дня в «Интер Майами» было трудно найти нужных людей, нужных партнеров. Дошло до того, что лига попросила меня продать клуб обратно, потому что это было так сложно. Это было самое трудное, что я когда-либо делал в своей жизни. Но мне нравится работать. Я из семьи рабочего класса. Мои мама и папа трудились не покладая рук. Мой отец все еще работал, когда ему было 71-72 года.

Примерно за 8-9 лет до завершения карьеры футболиста понял, что у меня должен быть план. Когда мы заключили контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» и включили в него опцию на покупку франшизы, я понял, что это будет мой ребенок. Как только завершил карьеру, на следующий день сел в самолет и прилетел в Майами без отдыха, без отпуска, как поступают большинство игроков, когда уходят, и это понятно. Я знал, что должен начать работать с того момента, как закончил играть», — цитирует The Athletic Бекхэма.

Когда Бекхэм перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году, сделка включала возможность купить франшизу МЛС в любом городе, кроме Нью-Йорка, за 25 миллионов долларов после завершения карьеры. Этот пункт был активирован в 2014 году, четыре года спустя команда получила одобрение лиги, а «Интер Майами» провел свой первый матч в МЛС в марте 2020 года.

 
Дэвид и&nbsp;Виктория Бекхэм следят за&nbsp;выходом Лионеля Месси на&nbsp;поле. Америка без ума от Месси: Виктория Бекхэм снимала Лео вместо мужа, Серена, Леброн и Кардашьян ликовали после гола
Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Интер Майами
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