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МЛС (MLS)

Сегодня, 12:53

Бекхэм — о подписании Месси: «Это наш подарок Америке и МЛС»

Виктория Кравченко
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм.
Фото AFP
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в его команду. Футболист был признан лучшим игроком «Интер Майами» в прошедшем сезоне.

«Все еще сложно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме «Интер Майами». Возможно, он лучший в мире футболист. Я, как владелец клуба, очень горжусь этим фактом.

Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС», — цитирует Бекхэма Goal.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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