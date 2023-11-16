Бекхэм — о подписании Месси: «Это наш подарок Америке и МЛС»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в его команду. Футболист был признан лучшим игроком «Интер Майами» в прошедшем сезоне.

«Все еще сложно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме «Интер Майами». Возможно, он лучший в мире футболист. Я, как владелец клуба, очень горжусь этим фактом.

Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС», — цитирует Бекхэма Goal.