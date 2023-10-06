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Сегодня, 09:15

Бекхэм о переговорах по переходу Месси: «Около четырех лет назад в Барселоне я пробрался в отель, где остановился его отец»

Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал начало переговоров по переходу нападающего Лионеля Месси.

«Около четырех лет назад в Барселоне я пробрался в отель, где остановился отец Месси, чтобы встретиться с ним. Очевидно, что на тот момент мы не были готовы пригласить Лионеля, как и он не был готов перейти к нам. Я сказал его отцу: «Мы хотим видеть твоего сына в команде, хотим, чтобы он приехал в Майами, когда будет готов и если появится такая возможность». Затем на протяжении четырех лет мы с моими партнерами продолжили обсуждать этот переход», — сказал Бекхэм в подкасте Stick to Football.

36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» в июле. Всего за клуб футболист провел 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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