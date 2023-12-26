Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус»

Полузащитник Федерико Бернардески хочет вернуться в «Ювентус». 29-летний футболист готов ради этого пойти на снижение заработной платы, сообщает Николо Скира.

По данным источника, для «Ювентуса» Бернардески не является приоритетной целью. Туринцы будут готовы подписать игрока «Торонто», если с главными целями у клуба ничего не получится.

В минувшем сезоне МЛС итальянец забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за канадскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов евро.