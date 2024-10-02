Боксер Джонсон поддержал девушку Алексея Миранчука: «В России жить легче, чем в США»

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в комментарии «СЭ» отреагировал на слова девушки полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука Елены Максимовой о трудностях жизни в США.

«В России жить легче, чем в США. Жизнь в России более мирная, безопасная, спокойная. В России меньше жестокости. Вы должны это увидеть своими глазами [в США[ – и когда вы вернетесь в Россию, вы будете счастливы.

Да, безусловно, в США есть жизнь баров, ночная жизнь. Там весело, бесспорно. Но когда веселье заканчивается, что ты имеешь? Самая большая проблема в США – угнетающая полиция. В России ты можешь легко подойти к полицейскому, поздороваться. В США на это нет ни шанса», – сказал Джонсон «СЭ».

28-летний Миранчук перешел в клуб МЛС «Атланта Юнайтед» минувшим летом. В текущем сезоне он сыграл в 6 матчах и забил 2 гола.