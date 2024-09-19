Гьюзан: «В мире не так много вратарей, которые смогут отразить такой удар Миранчука»

Голкипер «Атланты Юнайтед» Брэд Гьюзан прокомментировал дебютный гол российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.

«Фантастический гол, не так ли? В мире не так много вратарей, которые смогут отразить такой удар. Это проблеск мастерства Миранчука и того, что он может делать с мячом. Он отлично вливается в команду. Мы рады, что он на нашей стороне», — цитирует пресс-служба клуба Гьюзана.

28-летний россиянин на 84-й минуте встречи сравнял счет и принес своей команде ничью в матче против «Интер Майами» (2:2).