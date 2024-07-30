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Сегодня, 17:10

Булыкин — о Миранчуке в США: «Алексей вряд ли подвергнется там дискриминации»

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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчук в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«В Америке играют звезды, начиная от Месси и заканчивая другими. Вдобавок, там прекрасная жизнь. Плюс, если есть такой вариант, почему бы и нет. Он во всех планах красивый, кроме международной карьеры. Здесь уже решать только Миранчуку, чего он хочет. В Америке сейчас много перспектив: бытовых и футбольных. А в скором будущем еще и мировых футбольных. Если у него будет хорошая зарплата, то ради будущей жизни можно и забыть про международную карьеру», — сказал Булыкин «СЭ».

Экс-форвард сборной России также отметил, что в Америке Миранчук вряд ли подвергнется дискриминации по национальному признаку.

«Дискриминации из-за того, что Алексей русский, он вряд ли подвергнется, так как наши хоккеисты спокойно играют. Там в первую очередь обращают внимание на то, как ты работаешь, а в паспорт смотрят только во вторую очередь», — добавил Булыкин.

Миранчук выступа в Италии четыре года. Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Константин Передерий

Дмитрий Булыкин
ФК Аталанта
ФК Атлантас
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