Бушманов заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу Лионеля Месси в номинации «Золотой мяч».

«Пока Месси играет в футбол, ни у кого не будет шансов на эту награду. Он играет на абсолютно другом уровне, его понимание игры, техника — это искусство. Он заслужил эту награду. Месси нельзя ни с кем сравнивать, это великий игрок. Но жаль, что эпоха Месси и Роналду подходит к концу. На подходе молодое поколение», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.