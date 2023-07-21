Бускетс: «Приезд Месси стал катализатором для меня»

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс рад, что сможет вновь сыграть в одной команде с нападающим Лионелем Месси.

«Мы разошлись, а теперь у нас есть шанс снова быть вместе и наслаждаться игрой с большой страстью. Я вел переговоры с «Интер Майами» до Лео, но мы оба знали, что у нас есть варианты. Возможно, у Лео были некоторые сомнения из-за варианта с «Барсой», но в конце концов каждый выбрал свое место назначения, и это правда, что его приезд сюда стал катализатором для меня», — цитирует Mirror Бускетса.

35-летний испанец присоединился к команде МЛС в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.