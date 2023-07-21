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МЛС (MLS)

Сегодня, 06:11

Бускетс: «Приезд Месси стал катализатором для меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
Серхио Бускетс.
Фото AFP
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Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс рад, что сможет вновь сыграть в одной команде с нападающим Лионелем Месси.

«Мы разошлись, а теперь у нас есть шанс снова быть вместе и наслаждаться игрой с большой страстью. Я вел переговоры с «Интер Майами» до Лео, но мы оба знали, что у нас есть варианты. Возможно, у Лео были некоторые сомнения из-за варианта с «Барсой», но в конце концов каждый выбрал свое место назначения, и это правда, что его приезд сюда стал катализатором для меня», — цитирует Mirror Бускетса.

35-летний испанец присоединился к команде МЛС в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.
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Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
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