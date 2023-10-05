«Интер Майами» без Месси и Альбы крупно проиграл «Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» переиграл «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:1.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины полузащитник хозяев Джордан Шакири открыл счет, но гости почти сразу отыгрались благодаря голу Джозефа Мартинеса с пенальти. Затем защитник Марен Хайле-Селасси за 4 минуты оформил дубль, а в концовке Шакири забил свой второй мяч.

«Чикаго Файр» набрал 40 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Интер Майами» остался на 14-й строчке (33 очка).