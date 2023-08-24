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Сегодня, 04:58

Две голевые передачи Месси помогли «Интер Майами» выйти в финал Открытого кубка США

Евгений Козинов
Корреспондент
24 августа. Цинциннати — Интер Майами.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» переиграл «Цинциннати» в матче 1/2 финала Открытого кубка США.

На 18-й минуте Лусиано Акоста вывел хозяв вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

В начале второй половины Брэндон Васкес удвоил преимущество. Гостям удалось спустя 15 минут отыграть один мяча — Леонардо Кампана с передачи Лионеля Месси поразил ворота соперника. На последних секундах основного времени эта же связка оформила второй гол.

Нападающий Хосеф Мартинес в начале первого дополнительного тайма вывел «Интер Майами» вперед. Однако хоязевам удалось отыграться, поэтому судьба путевки в финал определилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки «цаплей» — 5:4. Месси бил у гостей первым и уверенно реализовал свою попытку.

В финале «Интер Майами» сыграет с победителем встречи «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».

Открытый кубок США

1/2 финала

«Цинциннати» — «Интер Майами» — 3:3 д.в. (1:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Акоста, 18 (1:0). Васкес, 53 (2:0). Кампана, 68 (2:1). Кампана, 90+7 (2:2). Мартинес, 93 (2:3). Кубо, 114 (3:3).

Серия пенальти — 4:5.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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