«Цинциннати» обыграл «Нью-Йорк Сити» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС

«Цинциннати» дома обыграл «Нью-Йорк» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник хозяев Ямиль Асад. Гости завершили матч в меньшинстве: на 90+9-й минуте красную карточку за грубый фол получил защитник Тэйвон Симон.

«Цинциннати» повел в серии против «Нью-Йорк Сити» со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет 3 ноября.

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале плей-офф с победителем серии «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллз».