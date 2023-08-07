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Сегодня, 06:49

«Интер Майами» вышел в четвертьфинал Кубка лиг, Месси оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» в 1/8 финала Кубка лиг обыграл «Даллас» в серии пенальти (4:4, 5:3 пен).

В составе команды из Майами отличились Лионель Месси, оформивший дубль, и Бенджамин Кремански, еще один гол в свои ворота забил защитник «Далласа» Марко Фарфан. У хозяев голы забили Факундо Киньон, Бернард Камунго и Алан Веласко, полузащитник «Интера» Роберт Тэйлор забил в свои ворота.

При этом «Интер» к 80-й минуте уступал со счетом 2:4. Месси сравнял счет на 85-й минуте, забив со штрафного.

Для Месси это четвертый матч за «Интер Майами», в которых он забил 7 голов.

«Интер» вышел в четвертьфинал Кубка лиг, где сыграет с победителем матча «Шарлотт» — «Хьюстон Динамо».

Северная и Центральная Америка. Кубок Лиг. 1/8 финала
07 авг, 04:30. Toyota Stadium (Фриско)
Даллас
4:4
Интер

Лионель Месси
ФК Интер Майами
8
24
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