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Сегодня, 22:19

Деку: «Я вижу, что Месси счастлив в «Интер Майами» и желаю ему всего наилучшего»

Алина Савинова
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Новый спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, как относится к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Лео — мой друг. Я его очень люблю. Теперь я меньше с ним общаюсь, потому что он далеко. Мы все хотели подписать Лео, но это оказалось невозможным по известным всем причинам. Он лучший футболист в истории клуба. Я вижу, что он счастлив в «Интер Майами». Как болельщик «Барселоны» и фанат Лео, я желаю ему всего наилучшего», — приводит Mundo Deportivo слова Деку.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отметился 303 результативными передачами.

Аргентинец летом этого года перешел в «Интер Майами». Соглашение 36-летнего форварда с командой из МЛС рассчитано до 2025 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230913/1002068357/presentacion-deco-directo-ultima-hora-fc-barcelona.html
Лионель Месси
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Месси может пропустить ближайший матч «Интер Майами»