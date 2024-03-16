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МЛС (MLS)

16 марта, 23:12

«Интер Майами» одержал победу над «Ди Си Юнайтед», Месси пропустил игру из-за травмы

Алина Савинова
Игроки «Интер Майами».
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» победил «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1.

Игра проходила на стадионе «Оди Филд» в Вашингтоне (США).

За гостей один гол забил Леонардо Кампана, а Луис Суарес оформил дубль. У хозяев отличился Джаред Голдберг Страуд. С 90-й минуты «Ди Си Юнайтед» играл в меньшинстве.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси Месси пропустил игру из-за травмы. Ранее в клубе сообщили, что у 36-летнего футболиста перегружены мышцы правой ноги.

«Интер Майами» с 10 очками после 5 игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата МЛС. У «Ди Си Юнайтед» 5 очков и 7-я строчка.

США. МЛС. Неделя 4
16 мар, 21:00. Audi Field (Вашингтон)
Ди Си Юнайтед
1:3
Интер

Футбол
ФК Интер Майами
3
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