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МЛС (MLS)

16 марта, 19:00

«Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию матча МЛС

Трансляция игры «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами» пройдет 16 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото AFP
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«Ди Си Юнайтед» на домашнем стадионе «Оди Филд» в Вашингтоне (США) примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС 16 марта. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами» можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — первая ссылка и второй способ. Следите за ключевыми событиями поединка «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами» в матч-центре «СЭ».

За «Интер Майами» играет форвард сборной Аргентины Лионель Месси. В текущем сезоне 36-летний футболист провел пять матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС с семью баллами после четырех встреч. «Ди Си Юнайтед» — шестая позиция с пятью очками на Востоке.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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