Диего Гомес стал одноклубником Месси и Бускетса

«Интер Майами» объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Диего Гомеса. 20-летний игрок подписал контракт до 2027 года с опцией клуба.

«Я очень рад присоединиться к «Интер Майами» в интересное для клуба время. Я верю, что мы можем конкурировать, и я буду бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей», — сказал новичок.

Ранее парагвайский футболист выступал на родине за «Либертад», воспитанником которого является.

В этом сезоне Гомес сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 4 желтые карточки.