Директор «Интер Майами» вспомнил, когда клуб начал задумываться о приглашении Месси

Директор «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, когда клуб начал задумываться о приглашении аргентинца Лионеля Месси.

«Когда Лео выгнали из «Барселоны», у нас появился шанс. Если бы с ним так не поступили, он бы до сих пор играл там. Но потом он уехал в «ПСЖ» — и до лета 2023 года делать было нечего. Затем мы возобновили работу в этом направлении и оформили его переход», — цитирует директора Marca.

Месси присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 10 матчах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Сегодня впервые он не забил и не сделал ассист.