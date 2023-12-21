Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 12:51

Дьяков заявил, что Месси не всегда заслуженно получал «Золотой мяч»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил справедливость многократного присуждения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Много, наверное, всяких рекламных проектов вокруг футболистов. Все-таки, деньги влияют, и я не стал бы говорить, что ФИФА делает все честно. Весь мир смотрит футбол и видит, что условный Левандовски или Хави заслужили на тот момент «Золотой мяч». Но почему-то ни они, ни другие футболисты не получали эту награду. Были только Месси-Криштиану, Криштиану-Месси. Никто не спорит о том, что они легенды. Но это индивидуальный приз. По мне, «Золотой мяч» должен получать игрок, который индивидуально лучше всех провел сезон. Да, Месси выиграл ЧМ-2022, наверное, заслужил. Но не всегда он заслуживал этот приз», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

C 2008 по 2023 годы только два раза «Золотой мяч» получали не Месси или Роналду. В нынешнем сезоне Месси выиграл награду в восьмой раз.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11398922-dyakov-messi-ne-vsegda-zasluzhenno-poluchal-zolotoj-myach.html
Виталий Дьяков
Лионель Месси
Футбол
0
Читайте также
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Месси признан спортсменом года в Аргентине