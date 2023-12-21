Дьяков заявил, что Месси не всегда заслуженно получал «Золотой мяч»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил справедливость многократного присуждения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Много, наверное, всяких рекламных проектов вокруг футболистов. Все-таки, деньги влияют, и я не стал бы говорить, что ФИФА делает все честно. Весь мир смотрит футбол и видит, что условный Левандовски или Хави заслужили на тот момент «Золотой мяч». Но почему-то ни они, ни другие футболисты не получали эту награду. Были только Месси-Криштиану, Криштиану-Месси. Никто не спорит о том, что они легенды. Но это индивидуальный приз. По мне, «Золотой мяч» должен получать игрок, который индивидуально лучше всех провел сезон. Да, Месси выиграл ЧМ-2022, наверное, заслужил. Но не всегда он заслуживал этот приз», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

C 2008 по 2023 годы только два раза «Золотой мяч» получали не Месси или Роналду. В нынешнем сезоне Месси выиграл награду в восьмой раз.