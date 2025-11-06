Видео
6 ноября, 22:30

Экс-тренер «Барселоны» Мартино возглавил «Атланту»

Анастасия Пилипенко

Херардо Мартино стал новым главным тренером «Атланты». Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2027 года , сообщает пресс-служба клуба.

19 октября команда уволила Ронни Дейлу после невыхода в плей-офф МЛС.

62-летний Мартино уже возглавлял клуб с 2017 по 2018 год и помог команде завоевать Кубок МЛС.

Кроме того, специалист работал со сборными Мексики, Аргентины и Парагвая. Также он тренировал испанскую «Барселону», аргентинские клубы «Колон» и «Ньюэллс Олд Бойз» и американский «Интер Майами». С «Барселоной» Мартино выиграл Суперкубок Испании в 2013 году.

За «Атланту» выступает россиянин Алексей Миранчук.

Футбол
ФК Атланта Юнайтед
Херардо Мартино
