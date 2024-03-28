Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

28 марта, 09:45

Елистратов: «Ненормально, когда ты молодой спортсмен и выкладываешь «Гуччи», «Луи Виттоны»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» высказался о молодых спортсменах.

— В России возможно такое количество болельщиков?

— Возможно, но для этого надо прикладывать огромное количество усилий по популяризации. Прежде всего сами спортсмены должны быть активными. На первом месте спорт, на втором — развитие. И одно на другое не должно накладываться. В идеале чтобы при СКР работал грамотный специалист, который будет направлять и говорить, как правильно вести себя со СМИ.

Я объясняю всем молодым ребятам, что общаться —это их работа. Вы обязаны говорить с фанатами, расписаться, дать автографы, потому что люди пришли за вас болеть. В отношениях со СМИ то же самое. Именно они нас возносят и восхваляют. Это обязательно надо включать в спортивную жизнь. Сейчас мне 33, и я вам эти вещи говорю. Если бы вы разговаривали со мной десять лет назад, я бы сказал: «Извините, у меня нет времени».
Нужно объяснять, на какие темы ты должен говорить, что не надо выкладывать в соцсетях. Ненормально, когда ты молодой спортсмен, подающий надежды, и выкладываешь не свою спортивную жизнь, а крутые кеды, «Гуччи», «Луи Виттоны» и так далее. Это же неправильно. Спорт не про это, не про дорогие шмотки и тачки. Это про другое: целеустремленность, мотивацию, преодоление себя. Выкладывай это. Людям это будет полезнее!

— Или как, например, вы вставали в пять утра, чтобы потренироваться перед школой.

— Да, в пять утра вставал, шел на лед, тренировался, потом шел в школу, затем опять тренировка. Моя история — другое. Есть хорошие слова в Библии: «Не сотвори себе кумира».

Здесь то же самое: не надо меня брать как пример. У каждого история индивидуальная. И тот мальчик, который смотрит на меня, придет на это гала-шоу, скажет: «Я хочу быть таким же крутым, как Елистратов!» — в этом плане если я его мотивирую, это классно. Но с меня пример брать не нужно, равно как и примерять мой жизненный путь на себя. У тебя должна быть своя дорога, свои ошибки, травмы, взлеты и падения. И тогда, возможно, в будущем ты станешь цельным спортсменом со своим мнением.

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Полностью интервью Семена Елистратова читайте на сайте «СЭ»

Семен Елистратов
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси рассказал, какие виды спорта ему нравятся помимо футбола

Месси признался, что очень критичен к себе