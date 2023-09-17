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Сегодня, 08:52

Эмилиано Мартинес: «Мы все знаем, кто выиграет «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выразил уверенность, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси снова станет обладателем «Золотого мяча».

«Мы все знаем, кто выиграет «Золотой мяч» — мой друг Месси», — сказал Мартинес в интервью после победы «Астон Виллы» над «Кристал Пэлас» (3:1) в 5-м туре АПЛ.

Летом этого года Месси подписал контракт с «Интер Майами», который выступает в МЛС. 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
Эмилиано Мартинес
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