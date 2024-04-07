Фанатка выбежала на поле во время матча МЛС ради фото с Месси

Болельщица выбежала на поле во время матча регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Колорадо», чтобы сделать селфи с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Служба безопасности пыталась остановить девушку, однако ей удалось сделать фото с 36-летним футболистом. После этого фанатку увели с поля охранники и личный телохранитель Месси.

Игра завершилась ничьей (2:2). Месси отметился голом на 57-й минуте матча. Всего на счету аргентинца 6 забитых мячей и 2 результативные передачи в шести играх за «Интер Майами» в текущем сезоне. Нападающий перешел в клуб из МЛС летом 2023 года.