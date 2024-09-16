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Фетисов — об отсутствии флага РФ у Миранчука в составе «Атланты»: «НХЛ — настоящий пример для всех»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на инцидент с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком в МЛС. В расстановке на воскресную игру с «Нэшвиллом» пресс-служба «Атланты Юнайтед» не разместила российский флаг напротив фамилии футболиста.

«В каждой лиге своя философия. НХЛ — настоящий пример для всех, как нужно ставить во главу угла спортивный принцип. Все остальное что комментировать, бессмысленно», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее пресс-служба «Атланты» также не разместила флаг РФ напротив фамилии Миранчука перед игрой с «Шарлотт».

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Вячеслав Фетисов

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