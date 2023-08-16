Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

«Интер Майами» выиграл у «Филадельфии» в матче 1/2 финала Кубка лиг — 4:1.

На 3-й минуте нападающий Джозеф Мартинес открыл счет, а в середине тайма ассистировал Лионелю Месси. Перед самым перерывом защитник Жорди Альба довел счет до крупного.

Во второй половине нападающий «Филадельфии» Алехандро Бедойя отыграл один мяч. Однако 19-летний Давид Руис за 6 минут до конца основного времени вернул своей команде преимущество в три мяча.

В финале «Интер Майами» встретится с победителем матча «Монтеррей» — «Нэшвилл». Встреча состоится 16 августа.