«Интер Майами» без Месси и Суареса в меньшинстве обыграл «Филадельфию»

Сегодня, 04:44
«Интер Майами» на выезде в меньшинстве победил «Филадельфию» в матче МЛС — 2:1.
У гостей голы забили Юлиан Грессель (47-я минута) и Лео Афонсо (90+4-я). «Интер Майами» заканчивал матч вдевятером. На 69-й минуте Давид Руис получил вторую желтую карточку, затем поле покинул Томас Авилес (84-я).
Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес пропускали игру, так как находятся в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.
«Интер Майами» набрал 38 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. «Филадельфия» находится на восьмой строчке с 20 баллами в 17 играх.