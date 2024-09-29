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Сегодня, 04:39

«Атланта» и «Филадельфия» не выявили победителя, Миранчук сыграл весь матч

Евгений Козинов
Корреспондент
Натан Харриел и Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images
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«Филадельфия Юнион» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Игра прошла на стадионе «Субару Парк» в Честере.

На 61-й минуте защитник хозяев Нейтан Харриел открыл счет. Гости отыгрались спустя 10 минут — отличился Саба Лобжанидзе.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Филадельфия» набрала 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» идет на 11-й строчке — 34 очка.

США. МЛС. Неделя 28
29 сент, 02:37. Subaru Park (Честер)
Филадельфия
1:1
Атланта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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